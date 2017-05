Affaire imam Ndao : Le dossier bouclé et transmis au procureur

Bonne nouvelle pour l’imam Alioune Badara Ndao et ses nombreux coprévenus inculpés pour apologie du terrorisme depuis novembre 2015. Le Doyen des juges est sur le point de clore l’information. D’après nos sources, le juge Samba Sall a bouclé le dossier et l’a transmis au procureur de la République. Ce dernier devra faire des observations avant le règlement définitif de cette affaire qui a tenu en haleine l’opinion depuis près de deux ans. En fait, depuis l’arrestation de l’imam de Kaolack, des voix ne cessent de s’élever pour dénoncer cette incarcération.



Des mouvements de la société civile ont manifesté plusieurs fois pour exiger la libération des inculpés ou leur jugement. Il s’y ajoute que les conditions de détention de l’imam et Cie ont fait grincer des dents. Car les inculpés, en plus d’être en isolement à la prison de Liberté VI, sont soumis à une rigueur carcérale différente de celle des autres détenus inculpés pour apologie du terrorisme. La procédure également est décriée par les avocats de la défense surtout à cause des lenteurs mais aussi du fait d’autres dossiers qui y ont été joints à chaque nouvelle arrestation. Ce qui fait que le nombre d’inculpés avoisine aujourd’hui la quarantaine dont des femmes. D’ailleurs aucune des demandes de liberté provisoire introduites n’a été accordée. Imam Alioune Badara Ndao et Cie ont été inculpés entre autres pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroriste en bandes organisées et complicité.

EnQuête