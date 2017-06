Affaire du photomontage concernant le Chef de l’Etat : Les quatre jeunes placés sous mandat de dépôt

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, a finalement confié le dossier Oulèye Mané et Cie au Doyen des juges, Samba Sall. L'infraction d'offense au chef de l'État, qui était agitée, a finalement été abandonnée. Le parquet a préféré viser le délit de "diffusion d'image contraire aux bonnes moeurs". Infraction prévue par l'article 256 du Code pénal et sanctionné par un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 francs.

Après deux retours de parquet, Oulèye Mané et ses 3 présumés complices (2 filles et un garçon), ont ainsi été inculpés de ce chef et placés sous mandat de dépôt. Les filles vont être pensionnaires de la Maison d'arrêt pour femmes (Maf) de Liberté 6. Quant à l'homme de la bande, il sera logé à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.

Rappelons qu'ils ont été arrêtés, en début de semaine, par la Section de recherches de la gendarmerie, logée à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane, appuyée par la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie, après avoir partagé sur WhatsApp un photomontage obscène du Président de la République, Macky Sall.