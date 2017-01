Affaire du mongolien :Les I. Fall et A Thiam déférés pour tentative d’assassinat et chaeratanisme

D’après l’As, il y aurait du nouveau dans l’affaire de Papa Thiam, le mongolien âgé de 28 ans, retrouvé à la merci de I. Fall chauffeur et A. Thiam qui se dit footballeur, les pieds et les mains ligotés. Les trois yards de percal et les 14 colas appartenaient à la patronne de I. Fall, a-t-elle révélé au cours de l’enquête. Elle les avait remis à son employé pour qu’il les donne en aumône, en vue de conjurer les mauvaises langues et les maraboutages pour son mariage. Malgré leurs dénégations, I. Fall et A. Thiam ont été déférés Lundi 9 Janvier devant le procureur pour tentative d’assassinat et charlatanisme.