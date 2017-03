Affaire du meurtre de Chérif Ndaw : 5 ans de prison ferme requis contre 2 soldats du feu

Le procès des soldats du feu, arrêtés dans l'affaire du meurtre de l'élève sapeur-pompier Chérif Ndaw, se poursuit, devant le Tribunal militaire. Les 7 sapeurs-pompiers risquent la prison, donc la radiation, si le juge suit le réquisitoire du Procureur de la République.

Le parquetier a, en effet, requis 5 ans de prison ferme contre les sapeurs-pompiers, par ailleurs caporaux, Lat Ndoye et Baye Thiaw. Le procureur a requis 2 ans dont 6 mois ferme pour tous les autres. Il s’agit des adjudants Cheikh Sadou Abib Weuneulou Ndir et Onacis Bakouch et des stagiaires Jean Baptiste Médard Sagna et Ndji Bassang. Ils sont considérés comme les principaux auteurs des faits. Il ressort de l'enquête qu’ils recevaient des instructions de la hiérarchie pour commettre ces ‘’actes de barbarie’’.