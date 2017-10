Affaire des conseillers municipaux absentéistes de Kaolack : Le président de la jeunesse départementale de l’Aprodel défend Moussa Fall

Papa Makhtar Touré puisque c'est de lui qu'il s'agit, est revenu avant tout sur les ambitions de son entité. « Aprodel était partie aux élections locales de 2014 sur sa propre liste, quand bien même nous étions membre de Benno Bokk Yakaar. Notre objectif est de diriger la mairie parce que nous avons un programme bien défini pour la commune de Kaolack. Nous avons présentement repris les armes pour une nouvelle conquête en exerçant un travail permanent sur le terrain pour être beaucoup plus proche de la population Kaolackoise. »



Répondant à la récente sortie des conseillers municipaux, à savoir Mbaye Sarr de Rewmi et Samba Ousmane Ba de Ldr/Yessal sur l'absentéisme de leur responsable politique au Conseil municipal de Kaolack, M. Touré de déclarer « depuis 1978, le président Abdoulaye Wade n’a jamais siégé à l’Assemblée Nationale et cela ne l’a jamais empêché d’être au chevet de la population. Notre but est de déboulonner cette équipe municipale et de mettre en place un programme et des projets capables de booster l’économie de la ville de « Mbossé ». Nous allons mettre sur pied une équipe dynamique qui va abroger la souffrance des Kaolackois ».