Affaire de la sextape de Valbuena : Djibril Cissé mis en examen !

On croyait que l’affaire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena était terminée, loin de là ! Et cette histoire connait aujourd’hui une nouvelle avancée. En effet, Djibril Cissé a été mis en examen le 24 février rapporte Le Parisien.

En effet, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre et de l’Olympique de Marseille, entre autres, est suspecté de complicité de chantage sur le milieu de terrain qu’il a connu lors de sa période marseillaise. D’après le parquet de Versailles, son intervention auprès de Valbuena n’aurait pas été aussi désintéressée qu’il le prétend. « Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen, qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l’absence de toute implication de sa part dans les faits en cause, ce qu’il ne pouvait faire jusqu’à ce jour. Cette décision est un non évènement puisqu’elle n’est que la conséquence automatique de cet arrêt qui a été rendu en l’absence de mon client », a expliqué son avocat Me Arnaud Pericard au quotidien.

FM