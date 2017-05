«Affaire de la drogue dans la police » : Le Nigérian Austin écope de 5 ans de travaux forcés

C’est la fin du feuilleton judiciaire dénommé « l’affaire de la drogue dans la police » où les noms des commissaires Keita et Niang ont été mêlés. La Chambre criminelle, rendant son verdict, a infligé à l’accusé, le Nigérian Raymond Ike Akpo plus connu sous le sobriquet d’Austin, une peine de 5 ans de travaux forcés pour détention de chanvre indien en vue de l’usage et une amende de 10 millions de francs Cfa. En sus d’une interdiction de séjour sur le sol sénégalais pendant 10 ans.

Il a, toutefois, été acquitté du délit de corruption. Le juge n’a pas suivi le parquet qui, lors du procès, avait requis 15 ans de travaux forcés contre l’accusé. Ce dernier avait devant le prétoire, mouillé le commissaire Cheikhna Keita. Il déclarait avoir vendu 50 kilogrammes de drogue pour le financement des activités musicales de ses enfants. Il avait, dans le même sillage, blanchi le commissaire Niang en réclamant son amitié avec celui-ci.