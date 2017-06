Affaire de la caricature du Chef de l’Etat : Le Forum du justiciable condamne, mais demande la clémence des autorités

Plus de 15 personnes auraient été arrêtées par les limiers suite à un photomontage partagé sur les réseaux sociaux. Parmi elles, une journaliste. Et pour le Forum du Justiciable, cette image du Président de la République est une offense à l’institution qu’il représente.



« Le forum condamne certaines formes de caricature que la morale ne saurait accepter : faire la promotion d'un photomontage représentant le Président de la République dans une posture obscène et outrageante relève de l'offense au chef de l'état, à la limite une injure publique, un fait prévu et puni par le code pénal sénégalais. Certes, au nom de la liberté d’expression et de la création artistique la caricature est autorisée. Mais faudrait-il rappeler encore que la liberté d’expression n’est pas absolue. Elle a ses limites. Le Président de la République est une institution que chaque citoyen doit respecter » lit-on sur la note qu’ils nous ont transmise.



Le Forum du Justiciable a cependant demandé aux autorités judiciaires d'être indulgents à l'égard des personnes qui sont actuellement arrêtées et détenues.