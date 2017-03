Affaire de la caisse d'avance : Souleymane Ndéné Ndiaye assure la défense de Khalifa Sall

Me Souleymane Ndéné Ndiaye a rejoint la défense de Khalifa Sall. L'ex-PM, revêtu de sa robe, s'est joint à Me Ciré Clédor Ly et Cie, pour faire sortir le Maire de prison. Ce vendredi, il a même investi le bureau du Doyen des juges, où se déroule l'audition du socialiste. "Je défends Khalifa Sall. Je suis même allé le voir en prison. J'ai eu un entretien avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire", a déclaré l'ancien Premier Ministre, à sa sortie du bureau du juge. La défense de l'édile est donc renforcée par un apport de taille, un ténor du barreau.



L’objectif que s’est assignée l'ex-PM est de prouver par les faits l’innocence du Maire de Dakar. Me Ndiaye dit être entré en action dès que les choses ont commencé à s'agiter autour du Maire de Dakar. Sans que personne ne le sache. "Pour défendre Khalifa Sall, j'ai pas besoin de faire des déclarations dans la presse. Ma déontologie me l'interdit", estime-t-il. Interpellé sur l'emprisonnement du Maire de Dakar et la polémique qui a suivi, l'ancien PM a coupé court : "Je n'ai pas de commentaire là-dessus".