Affaire Toussaint Manga : Encore un renvoi au 9 février 2017

Le patron des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), Toussaint Manga et ses co-prévenus devront prendre leur mal en patience avant de faire face au juge du Tribunal correctionnel dans cette affaire de «rassemblement illicite et de dégradation de biens appartenant à l’Etat» qui les oppose au ministère public. L’affaire évoquée hier, a été une nouvelle fois renvoyée au 9 février 2017, cette fois-ci pour plaidoiries. En effet, les prévenus avaient bénéficié d’une mise en liberté provisoire, après dix mois de détention préventive. Le patron de l’Ujtl et ses camarades, en l’occurrence Cheikh Sène, Serigne Mbacké, Abou Thiam, Ousseynou Ngom, Abdourahmane Ly et Moussa Mané ont été interpellés suite aux manifestations sur la Corniche pour dénoncer la condamnation de leur mentor Karim Wade par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).