Affaire Mangara et ex-épouse : Le journaliste Babacar Touré sort libre de son audition et promet d’autres révélations

Accroché par Dakaractu ce mardi, notre confrère a informé que l’audition s’est déroulée dans de « très bonnes conditions ». Face aux enquêteurs, il a maintenu tels quels tous ses écrits. Mieux, souligne-t-il : « Qu’on nous convoque à la Police après chaque numéro. Nous n’allons pas arrêter de publier des révélations à ce sujet et sur d’autres affaires concernant d’autres personnes. On peut dès lors fermer ce site si on veut nous empêcher de faire notre travail d’investigation ».



Pour rappel, le site Kewoulo.com a, il y a de cela quelques jours, diffusé, dans l’émission « Kewoulo investigations », un documentaire intitulé « Voyage au cœur de la mafia à l’origine de l’affaire Mangara ».