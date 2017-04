Affaire Khalifa Sall, un mois de Mai décisif pour le Maire de Dakar

Khalifa Sall n'est pas encore sorti de l'auberge. Le maire de Dakar qui croupit encore en prison, a vu ses dossiers renvoyés au mois de Mai.



En effet la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui s'est penchée ce jeudi sur la requête introduite par Khalifa Sall pour une demande de liberté provisoire objet de contestation sérieuse, a renvoyé l'affaire jusqu'au 2 mai pour délibéré.



L'autre dossier qui concernait la demande d'annulation de la procédure introduite pour la première fois est aussi renvoyé jusqu'au 4 mai prochain pour plaidoirie selon l'avocat Me El Mamadou Ndiaye. En effet, les avocats demandent à la Chambre d’accusation de «bien vouloir annuler l’ensemble de la procédure depuis l’enquête de l’Ige jusqu’à son stade actuel de l’information sur le fondement de l’article 166 alinéa 1 du Code de procédure et d’ordonner le dépôt de toutes les pièces au greffe de la Cour d’appel de Dakar avec toutes les interdictions qui s’y attachent conformément aux dispositions de l’article 167 du code précité. »



Le bras de fer entre le parquet général et les avocats de Khalifa Sall se jouera à nouveau devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel au début du moi de Mai prochain à savoir le 2 et le 4 mai.