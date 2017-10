Affaire Khalifa Sall : l’Assemblée est une honte nationale selon Hélène Tine

On est dans un pays de non droit selon la députée sortante de la douzième législature. Pour Hélène Tine, on doit faire face à la dictature debout du président Macky Sall qui torpille les règles élémentaires du droit en voulant lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Pour elle, cette treizième législature qui ne daigne pas défendre le maire de Dakar est une honte nationale en traînant un passif aussi lourd.