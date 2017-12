Affaire Khalifa Sall/Serigne Moustapha Sy sort de son mutisme: "Certains peuvent croire que j'ai fait du Wax waxett mais (...) Feu Serigne Abdou a intercédé en faveur de Khalifa Sall auprès de Macky Sall"

Le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidaty a édifié l'opinion sur l'affaire Khalifa Sall et la position qui a été la sienne suite à l'emprisonnement du maire de Dakar dans ce qu'il es convenu d'appeler la Caisse d'avance. En effet, nombreux sont les Sénégalais qui s'attendaient à ce qu'il mette à exécution la menace qu'il avait brandie lors de la conférence de presse de l'édile de la capitale. Il avait menacé de rejoindre ce dernier en prison si jamais le pouvoir le met l'emprisonne. Or tel n'a pas été le cas. Selon Serigne Moustapha Sy qui était au champ de course de Tivaouane pour les besoins du Mawlid, ce qui s'apparente à un "wax waxett" aux yeux de certains n'est rien d'autre que la suite logique d'un message qu'il a reçu d'un supposé émissaire de Khalifa Sall. Le "chef de guerre" des moustarchidines de faire savoir dans la foulée que le défunt Khalif des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine avait intercédé en faveur du maire de Dakar auprès du président de la République.