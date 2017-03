Affaire Khalifa Sall : Pourquoi l’audition du Maire de Dakar a été renvoyée

L’audition du Maire de Dakar a été renvoyée. D’après les informations, à l’issue de plus d’une demi-heure d’interrogatoire et de discussions, Khalifa Sall et ses supposés complices ont été autorisés « à rentrer chez eux », en attendant une prochaine audience, prévue demain. Ils devront, à nouveau, se présenter devant le Doyen des juges, selon une source avisée.

En réalité, le pool des avocats de la défense, constituée d’une quinzaine de conseils, a demandé au juge le renvoi de l'audition, du fait de « l'absence de concertation ». Ce, à cause des avocats qui se sont nouvellement constitués pour la défense des mis en cause.



Khalifa Sall va donc s'expliquer ultérieurement sur l'affaire de la caisse d'avance. Une affaire qui tient l’opinion publique en haleine. La suite tant attendue de l'affaire de la Caisse d'avance a plutôt laissé tout le monde dans l’expectative. Khalifa Sall n'était pas le seul à répondre à la convocation du Doyen des juges. Yaya Bodian, Fatou Traoré, Ibrahima Touré, Ibrahima Yatma Diao, Amadou Moctar Diop et Mbaye Touré ont aussi répondu à la convocation du Doyen des juges.