Affaire Khalifa Sall : Me El hadji Diouf écourte son voyage pour voler au secours de son client qui est « convoqué un week-end. Du jamais vu! »

Au moment où ces lignes sont écrites, un des avocats du maire de Dakar, en l'occurrence Me El hadji Diouf, est en train de remuer ciel et terre pour rejoindre Dakar au plus vite.

Actuellement hors du pays, l’avocat s’est dit surpris que son client soit convoqué un week-end. Joint au téléphone, il fulmine, « c’est du jamais vu. C’est une violation de plus. Ils ont fait exprès de le convoquer le week-end ».

Selon le célèbre avocat, « les droits élémentaires de son client ont été violés et bafoués dans cette affaire et nous allons nous battre. » Et il avertit le Président de la République : « je l’ai dit et je le répète, un régime qui emprisonne à tout va est un signe de son déclin ».



Pour rappel, le maire de Dakar, Khalifa Sall et six autres personnes sont convoquées aujourd’hui à 15 heures au Palais de Justice de Dakar en vue de leur « remise » au magistrat instructeur. Elles sont convoquées pour malversations présumées à la mairie de Dakar.

Affaire à suivre...