Affaire Khalifa Sall : Les « frondeurs » de la commission ad hoc en conférence de presse aujourd’hui

Sur l’affaire Khalifa SALL, les parlementaires du groupe des députés non-inscrits et celui du groupe Liberté et Démocratie réunis se sont vigoureusement opposés à la démarche et à l’attitude unilatérale sur la procédure et les actes posés par le président de la commission ad hoc. « Les députés des deux groupes ont fermement décrié la violation des droits de leur collègue Khalifa Ababacar Sall par la démarche de la commission ad hoc en totale contradiction avec la Constitution et le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale», souligne le communiqué. « Les députés du groupe non-inscrits et ceux du groupe Liberté et Démocratie apportent leur total soutien à l’honorable député Khalifa Ababacar Sall et dénoncent « la cabale politico-judiciaire dont il est victime avec la complicité de la majorité parlementaire ». D’après le communiqué, les deux groupes ont décidé unanimement de quitter la commission ad hoc, non sans annoncer la tenue d’une conférence de presse ce jeudi à 16h.