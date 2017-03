Affaire Khalifa Sall : Le SEN du PS demande la poursuite normale de la procédure

Le secrétariat exécutif national du parti socialiste s’est prononcé sur l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall, maire de la ville de Dakar et de quelques uns de ses collègues. Et sans se « désolidariser » du secrétaire national à la vie politique du parti, les socialistes ont demandé que la procédure ainsi enclenchée suive son cours normal.

« Fidèle à ses principes, le Parti socialiste prend acte des suites judiciaires données aux rapports de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) à l’issue de missions de vérification administrative et financière de certaines collectivités locales. En effet, sur la base des constats faits par l’IGE et au cours d’une procédure contradictoire, une suite judiciaire a été recommandée, pour certains dossiers, par l’organe de contrôle. Fidèle à sa démarche et aux valeurs qui la sous-tendent en toutes circonstances, le Parti socialiste réaffirme sa confiance à la justice et souhaite vivement que la procédure ainsi enclenchée suive son cours normal » lit-on sur le communiqué final de l’instance.

Le Parti socialiste de lancer aussi un appel à tous les acteurs pour plus de sérénité, de retenue, « afin d’éviter de fragiliser l’Etat de droit, rempart de la stabilité sociale du Sénégal ». Et pour finir, les socialistes de souhaiter à toutes les personnes mises en cause de pouvoir fournir les preuves de leur innocence pour recouvrer rapidement leur liberté.