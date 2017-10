Affaire Khalifa Sall : Le Coordinateur de la COJER de Nioro désavoue le Président du Conseil départemental de la commune

Wahab Dièye, Coordonnateur Départemental de la COJER de Nioro du Rip et membre des Forces pour l'intégrité du Pouvoir « FIPOU », est revenu sur l’affaire Khalifa Sall. En effet, dans une de ses sorties, le Président du Conseil départemental de Nioro avait demandé la libération de Khalifa Sall. Pour le jeune apériste, Malaw Sow doit savoir raison garder. « Nous, jeunesses républicaines du département de Nioro nous exigeons qu’il soit respectueux des principes républicains qui fondent les bases de notre parti, mais aussi qu’il observe les règles politiques disciplinaires qu’incarnent le parti et son Président, Macky Sall » l’a t’il recadré. Il en a profité aussi pour régler ses comptes à des jeunes de l’opposition qui procèdent à l’installation de comités de libération du Maire de Dakar.

« Ces jeunes de l’opposition, a priori, nous considérons en nous fondant sur leurs démarches, qu’ils veulent politiser une affaire de justice en cours. Et dans ce cas d’espèce il s’agit d’un administrateur de deniers publics épinglé par un rapport de l'IGE. Alors maintenant si des jeunes s’organisent et s’enflamment dans le but d’entraver l’application de la loi sous quelque forme que ce soit dans ce pays, en ce qui nous concerne, nous pensons franchement que l’État doit prendre entièrement ses responsabilités » a-t-il dit.

M. Dièye a fini par lancer un message à l’endroit du Président de la République et Président de l’Alliance pour la République (APR) afin de responsabiliser la jeunesse de Nioro avec des postes nominatifs. « Cette responsabilisation nous permettra de bien nous renforcer afin de porter convenablement les combats du parti à la base. Mais elle nous permettra aussi d’assurer une majorité écrasante en 2019 et même au-delà » a-t-il conclu.