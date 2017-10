Affaire Khalifa Sall : Barthélémy Dias réagit à la position de l’UMS et menace

Le maire de Sacré-cœur Mermoz, Barthélémy Dias avait interpellé les magistrats de l’UMS sur leur silence « face à la détention arbitraire» de Khalifa Sall. L’Union des magistrats sénégalais (Ums) dans un communiqué avait répondu en rappelant que, « conformément à sa mission, ses priorités, maintes fois déclinées, restent le renforcement de l’indépendance du système judiciaire et l’amélioration du service public de la justice. Sous ce rapport, elle ne saurait, sous peine de trahir sa mission et les principes qui régissent l’indépendance de la justice, s’immiscer dans le traitement d’une affaire en se prononçant sur la légalité ou l’illégalité d’une procédure pendante devant les tribunaux ».

Barthélémy Dias après cette mise au point des magistrats a indiqué sur une publication, avoir pris bonne note de la position officielle de l’UMS.

« Je tiens à les remercier pour avoir eu la courtoisie de réagir sur le principe. Je profite de cette tribune pour féliciter et saluer l'objectivité du forum du justiciable suite à sa saisine de la Cour Suprême pour faire respecter la loi constitutionnelle » lit on sur la note. Et Dias de finir par menacer, « les magistrats impliqués dans cette affaire ».

« Je terminerai en rappelant à ces individus impliqués dans cette sale besogne de liquidation de la démocratie sénégalaise, se disant être des magistrats que la loi, dans toute sa rigueur leur sera appliquée le moment venu. Aujourd'hui il menace. Demain rira bien qui rira le dernier. A bon entendeur et salut ».