Affaire Khalifa Sall : Al Amine réclame l’indulgence du Chef de l’Etat et nie une quelconque colère de la famille Sy

Elle était attendue la sortie du porte-parole de la famille Tidiane de Tivaouane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine chez qui certaines presses avaient « décelé » de la colère après l’emprisonnement de Khalifa Sall, a mis les choses au clair. Selon lui, l’indulgence du Chef de l’Etat dans cette affaire a été demandée d’autant plus que, a-t-il assuré, il avait recommandé au maire de Dakar de ne pas tenir de conférence de presse.

« Malheureusement il l’a tenue, il est allé trop loin et cela n’a fait qu’envenimer la situation. Nous avons demandé l’indulgence du Président de la République. Nous allons continuer à intervenir et j’ai dit à Macky Sall que même le nom qu’il porte mérite qu’il soit pardonné et il a un enfant dans la famille », a dit Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine alors qu’il recevait à Tivaouane, indique «Thies24.com » le Chef d’entreprise Babacar Fall, qui s’implique dans le jeu politique pour accompagner le Chef de l’Etat Macky Sall, dans le cadre des élections législatives de 2017 et présidentielles de 2019