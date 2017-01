Affaire Imam Ndao : Les confrontations se poursuivent

L’instruction du dossier de l’Imam Alioune Badara Ndao se poursuit toujours. Hier, une nouvelle confrontation a eu lieu entre le religieux et un autre inculpé du nom d’Abdoul Aziz Diallo. Selon nos sources, le Doyen des juges voulait entendre les deux hommes à propos d’un montant de 800 000 F CFA que le sieur Diallo avait confié à l’imam. Car les enquêteurs soupçonnent que cette somme ait pu servir à financer des activités liées au terrorisme. Ce que les deux hommes ont réfuté. Diallo, nous dit-on, a expliqué au juge que l’argent qu’il a versé à l’imam dans un premier temps était un appui en direction du daara. Avec cette énième confrontation, les avocats espèrent que le juge Samba Sall va enfin boucler l’instruction entamé en novembre 2015, date à laquelle l’imam de Kaolack a été placé sous mandat de dépôt. Il a été écroué avec une dizaine de personnes pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bandes organisées et complicité. Au fil de l’instruction, plusieurs autres personnes arrêtées en Mauritanie, au Mali ou au Sénégal ont rejoint Imam et Cie en prison.

EnQuête