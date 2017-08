Affaire Habré : Le Forum du justiciable assimile le refus d’enregistrement du pourvoi en cassation de ses avocats à une violation de son droit de recours

Le Forum du Justiciable dans une note rendue publique, s’insurge contre le refus de l’administrateur en charge du greffe de la Cour suprême d’enregistrer le pourvoi en cassation formulé par les avocats du Président Hissein HABRE.



Boubacar Ba, coordinateur du Forum et ses camarades, estiment que ce refus catégorique du greffe de la Cour suprême d’enregistrer le pourvoi en cassation des avocats du Président Hissein HABRE est à la fois synonyme d'une violation du droit de recours dont dispose Hissein HABRE, mais également une violation l’article premier de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017.



Le Forum du Justiciable dénonce cette forfaiture qui, argue t’il, n'honore pas notre Etat de droit et discrédite notre institution suprême.



« Nous invitons les autorités judiciaires à revoir leurs positions sur cette affaire qui a assez terni l'image de notre pays. Et outre ces multiples violations, que gagnerait le Sénégal à vouloir coûte que coûte garder Hissein HABRE en prison.



Le Forum du Justiciable demande pour finir, au Président de la République, de gracier Habré pour lui permettre de continuer sa vie auprès de sa famille.