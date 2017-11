Affaire Gadio : Les députés de l’opposition apportent leur soutien

Enfin les députés brisent le silence autour du cas Cheikh Tidiane Gadio. Le groupe non inscrits et celui « Liberté et Démocratie» apportent officiellement leur soutien et leur solidarité à l’honorable député Cheikh Tidiane Gadio arrêté pour corruption présumée aux Etats unis. D’après le communiqué, ces parlementaires expriment leur solidarité et manifestent leur soutien et assistance à l’ancien ministre des Affaires étrangères. Tout en suivant de très prés l’affaire, les députés ont formulé des prières à l’endroit du docteur Gadio, pour une issue heureuse dans cette épreuve.