Affaire Commandant Toumba Diakité : Me Baba Diop saisit la Chambre d’accusation aujourd’hui

Du nouveau dans l’affaire du Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba ». L’avocat de l’ex-aide de camp de l’ancien Président guinéen Dadis Camara, Me Baba Diop, va saisir aujourd’hui la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar pour violation « flagrante » de la loi en matière d’extradition.

Après une première audition devant le procureur de la République, le 22 décembre dernier, le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » a été entendu ce mercredi par le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Les deux auditions ont concerné son identification, car les parquetiers devaient vérifier s’il était réellement la personne contre qui le mandat d’arrêt a été exécuté. Le Parquet devait aussi notifier le mandat d’arrêt à l’ex-aide de camp du Capitaine Dadis Camara. Le parquet général voulait aussi savoir s’il serait d’accord avec une éventuelle extradition. Toumba Diakité a répondu par la négative, en évoquant des raisons de sécurité. Par conséquent, dès que la demande d’extradition sera traduite, le Parquet général sera obligé d’enrôler le dossier devant la Chambre d’accusation chargée d’initier la procédure.

Mais d’ici là, le Commandant guinéen a décidé d’entamer la bataille de procédure, puisque son avocat, Me Baba Diop, va saisir aujourd’hui la Chambre d’accusation pour violation « flagrante » de la loi en matière d’extradition. D’après le conseil, les délais en matière d’interrogatoire n’ont pas été respectés ni lors de la première audience préliminaire ni lors du second. Selon les explications de Me Diop, la loi sénégalaise parle de 24 heures après l’arrestation, or le premier interrogatoire a eu lieu 48 heures après et le second bien après. Compte tenu de ce grief, la robe noire a décidé de saisir la juridiction qui devrait ordonner la libération de Toumba si les arguments de la défense sont fondés. A défaut, le prévenu sera maintenu en prison jusqu’à ce que la procédure d’extradition soit initiée. A ce propos, le conseil renseigne que la Guinée dispose d’un délai de 21 jours pour formuler sa demande. Une fois que la demande sera reçue, la Chambre d’accusation a un délai de 8 jours qui peut être prorogé de 8 autres jours pour rendre sa décision.

EnQuête