Affaire Bamba Fall et Cie : La Chambre d'accusation officiellement saisie

Les avocats du Maire de la Médina, Mouhamadou Bamba Fall ont saisi officiellement la Chambre d'accusation d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire. Leur demande rejetée par le juge du premier cabinet d’instruction, ils ne comptent pas baisser les bras. Me Ciré Clédor Ly et Cie ont saisi la juridiction de second degré pour obtenir la libération de leur client. Le juge de la Chambre d'accusation statuera en audience privée sur la demande des conseils du socialiste.

Les avocats soutiennent que le socialiste est régulièrement domicilié et présente des garanties de représentation en justice. Pire, la défense de Bamba Fall estime que l’arrestation du Maire traduit les dérives de la Justice sénégalaise.