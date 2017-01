Affaire Bamba FALL et Cie : Le MLK dénonce, accuse et appelle à faire face

Le "Mouvement Libérez Karim" se joint au concert de dénonciation suite à l’arrestation, suivi d’inculpation du maire de la Médina Bamba Fall et de certains de ses acolytes. Dans une note qui nous a été transmise, le Secrétariat National de dénoncer la mise sous mandat de dépôt du maire socialiste. Cette situation indique la même source, « confirme avec force que nous sommes désormais sous l’ère de règlements de comptes politiques dans le seul but de barrer la route à l’essentiel des adversaires politiques de la majorité ».



Citant des dignitaires du PS qui avaient aussi maille à partir avec la justice tels que Karim Meissa WADE, Abdoulaye Baldé, Aida DIONGUE « c’est aujourd’hui le tour de la frange jeune et vivante du PS de faire les frais de la furie du régime actuel, déterminé à réduire l’opposition à sa plus simple expression » lit on sur le texte.



« En effet, il ne fait plus l’objet de doute que nous sommes à l’air du deux poids demi mesure puisque pour des faits plus graves et connu de tous, le pouvoir au lieu d’agir à préférer protéger ses membres pour des faits plus graves comme l’atteste le saccage de la permanence de l’APR de Fatick dans le nuit du 30 Décembre ainsi que les scènes de violences avec blessures notées le 7 novembre dernier devant la permanence national du parti au pouvoir entre deux clans du COJER » assène aussi le MLK.



Enfin et pour faire face « à ces dérives digne d’une monarchie » le MLK a lancé un appel à l’ensemble des forces vives et politiques du pays « à se tenir debout pour mener le combat contre les dérives du pouvoir actuel quel qu’en soit le prix».