Affaire Assane Diouf : Sa maman craint pour sa vie et demande pardon à sa place

La maman d’Assane Diouf, l’insulteur public, s’est fendue d’un témoignage poignant pour demander l’indulgence des autorités sur le cas de son fils, alpagué par la Division des Investigations Criminelles hier. Elle craint le pire pour lui, et demande pardon en son nom à toute la communauté Mouride et aussi musulmane.

« Si je mourrais aujourd’hui, c’est à Dahrou Salam que je serais enterrée. Je demande pardon aux « Mbackés-mbackés » et à toute la famille de Serigne Touba des paroles d’Assane Diouf. Personne n’oserait le faire dans cette famille, Je demande pardon au monde entier. J’ai cherché par tous les moyens à l’empêcher de faire ses vidéos et d’insulter les gens. Je suis allé vers tous les marabouts mais sans résultats »

La mère de Assane Diouf pense cependant que ce dernier n’est pas maitre de lui-même lorsqu’il fait ses vidéos et dit avoir peur pour l’avenir de son fils. Elle était interrogée par la Zik fm.