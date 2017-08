Affaire Amy Collé Dieng : L’Association des acteurs de l’industrie musicale demande la clémence de la justice et s’excuse auprès du Peuple

Les membres de l’association des acteurs de l’industrie musicale (AIM) ont fait face à la presse ce jour à Dakar pour demander clémence à la justice et s’excuser auprès du peuple.



Par la voix du président Zeynould Sow ainsi que d’autres artistes présents dont Xuman, Guigui et Abdou Guitté Seck, qui se sont indignés des propos indécents tenus par la chanteuse Amy Collé Dieng à l'endroit du chef de l’Etat Macky Sall, ils demandent cependant au procureur ainsi qu’au chef de l’Etat qui est le premier protecteur des arts de rendre lumière à leur sœur.



Pour le président Sow, ces propos ne sont que le fruit d’une forte influence. " Amy Collé devait revenir sur la scène musicale après tant d'années d’absence d’une autre façon manière que celle là " dira t-il. Pour Abdou Guitté Seck “ connaissant très bien Amy Collé Dieng, je pense qu’elle s’est trompée, la faute est humaine et nous implorons le pardon. " Dans la même veine que Guigui, le représentant du hip-hop, Xuman, se demande comment une conversation privée se retrouve sur la place publique! " Que la loi éclaircisse tout cela! En tout cas nous demandons pardon et la clémence pour Amy Collé..."