Affaire Abdoul Mbaye : Délibéré aujourd'hui

C'est aujourd'hui que la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar doit rendre sa décision dans l'affaire de faux et usage de faux, complicité de faux et tentative d'escroquerie, impliquant l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye.



Le procureur avait requis 1 an ferme lors de l'audience, le jeudi 4 mai dernier. Si son réquisitoire est suivi, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) risque la prison.