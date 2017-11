Aéroports régionaux : Un contrat commercial de 100 milliards signé pour leur réhabilitation

Un contrat commercial pour réhabiliter les aéroports régionaux a été signé entre Maïmouna Ndoye Seck, Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, et M. Iija Mazanek, Directeur de Transcon. Ce contrat d’un montant d’environ 100 milliards de francs CFA permettra la reconstruction des aérodromes de Saint Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, durant les 47 mois du projet. Selon un communiqué sanctionnant cette signature, le Ministre a qualifié ce moment d’historique ; la signature intervenant à trois semaines exactement de l’ouverture officielle du nouvel Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD) et 3 jours après l’acquisition de deux avions long courrier A330neo par la compagnie nationale, Air Sénégal.SA pour s’attaquer au marché intercontinental.

Etait présent à cette cérémonie, l’Ambassadeur de la République de Tchéquie au Sénégal, M. Miloslav Machalek. Le Ministre pour finir, a aussi rappelé la place d’une compagnie aérienne forte et durable, pilier important du projet Hub aérien sous régional, un des projets phares du Plan Sénégal Emergent, à côté d’un aéroport de classe internationale (AIBD) et d’aéroports régionaux réhabilités et mis aux normes.