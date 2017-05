Aéroport de Dakar : un terminal VIP pour désengorger les zones d’accueil

L’aéroport international Léopold Sédar Senghor s’est enrichi d’un terminal VIP de 600 m2 destiné à désengorger ses zones d’accueil,a appris l’APS.





"Fruit d’une étude des besoins des voyageurs qui cherchent à optimiser leur temps et à éviter tout stress et tracas liés au voyage, le Terminal VIP Hayoma constitue une innovation dans le domaine de l’accueil et l’assistance aéroportuaires au Sénégal", souligne un communiqué de presse.



Ce terminal VIP est présenté comme "un salon d’accueil open space qui compte une zone de police et de douane en son sein, avec la particularité de disposer d’un accès direct au tarmac".



"A l’arrivée, les passagers sont accueillis dès leur descente d’avion et transférés à Hayoma, à l’intérieur duquel, ils vont effectuer leurs formalités. Ils sont ensuite installés au niveau des espaces d’attente pendant que les agents s’occupent de récupérer leurs bagages. Les voyageurs sont aussi assistés au départ pour leurs formalités et la manutention des bagages", souligne le communiqué.



La promotrice, la société SSA Elite, première agence spécialisée dans l’accueil aéroportuaire au Sénégal, explique que ce nouveau service est lancé dans le but d’"éviter les longues files d’attente, les retards dans l’accomplissement des formalités et les difficultés liées à la gestion des bagages aux voyageurs".