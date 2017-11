Aéroport Léopold Sédard Senghor: C'est la guerre déclarée entre la direction générale de SÉNÉGAL HANDLING SERVICES et le collège des délégués du personnel

Pour la petite histoire, deux sociétés opèrent sur la plateforme de Dakar Yoff : Sénégal Handling Services et Aviation Handling Services.

Las de devoir toujours jouer à l'arbitre entre ces deux sociétés qui se livrent une concurrence malsaine ayant même amené une compagnie aérienne ( Iberia) à quitter Dakar sans ses passagers c'est à dire à vide,

L'État du SÉNÉGAL décrète un seul Handler pour AIBD. C'est la société 2AS devant regrouper le personnel des deux sociétés.

SHS foncièrement contre ce schéma retenu par l'État, tente de convaincre ses délégués du personnel d'engager un bras de fer contre l'État. Ces derniers lui oppose un niet catégorique.

Pour eux, leur combat légitime est celui des salariés et non du patronat. L'UPOAS et le CNP étant plus habilités à défendre leur cause, de l'avis des délégués.

Depuis lors c'est la guerre entre les délégués et leur management.

Des délégués sont rétrogradés, des agents proches d'eux sont licenciés, des demandes d'explication leur sont servies, des sanctions fusent de partout sans oublier des tentatives d'intimidation. Des ponctions opérées sur leurs salaires du mois d'octobre.

Un huissier de justice a même été commis et l'inspection du travail saisie d'une plainte contre la direction générale de Sénégal Handling Services.

Le collège des délégués envisage dans les jours à venir de tenir une conférence de presse dans ce sens.

Pour rappel, l'idée d'un seul handler était une des doléances du SUTTAAS Syndicat Unique des travailleurs du transport aérien et des activités annexes du Sénégal.