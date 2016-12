Adoption « historique » de la résolution n°2334 contre la colonisation israélienne

L’Ambassade de l’Etat de Palestine au Sénégal se félicite de l'adoption, vendredi 23 décembre 2016, de la résolution n°2334 du Conseil de sécurité des Nations unies, coparrainée par le Sénégal, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le Venezuela. Cette résolution affirme que l’établissement de colonies israéliennes en Palestine occupée « constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la mise en œuvre de la solution à deux Etats et l’instauration d’une paix totale, juste et durable », et demande en conséquence à Israël : de « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation dans les territoires palestiniens occupés y compris Jérusalem-Est et de respecter toutes ses obligations légales dans ce domaine ».



Cette résolution adoptée par la plus haute instance des Nations Unies est l’expression contraignante de la volonté des Etats membres de l’Onu. Dans un élan de justice, les cinq continents du monde se sont unis pour la défense des droits du Peuple Palestinien pour envoyer un signal clair et ferme à Israël, la puissance occupante en réponse à l’adoption la semaine passée par la Knesset israélienne d’une lois régularisant les avant-postes coloniaux israéliens : – les actions illégales et les graves violations du droit international et des droits inaliénables du Peuple Palestinien ne sont ni acceptées ni tolérées –. En outre, cette résolution renforce les outils juridiques et diplomatiques palestiniens auprès des organismes internationaux notamment la CPI. Et appelle à faire la distinction dans toutes les relations et transactions entre le territoire palestinien occupé et le territoire israélien, donnant ainsi un quitus pour boycotter les produits des colonies.



L’Ambassade l’Etat de Palestine au Sénégal félicite et rend hommage au peuple frère du Sénégal et à son gouvernement, sous la sage direction de S.E.M le Président Macky SALL, pour cette victoire diplomatique qui vient confirmer non seulement le rôle historique et stratégique du Sénégal dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, mais aussi l’engagement du Sénégal, pour la Paix, le Droit et la justice dans le monde.



L’Ambassade de l’Etat de Palestine au Sénégal rappelle que la Palestine se félicite de la position américaine, qui n’a pas entravé le consensus international. Face à la réaction israélienne de négation et de fuite en avant, il incombe désormais à la communauté internationale, y compris au Conseil de sécurité, d'appliquer la lettre et l'esprit de cette résolution et d'assumer ses responsabilités, individuellement et collectivement, pour imposer le respect du droit international par Israël.



L’Ambassade de l’Etat de Palestine réaffirme, malgré les pressions insupportables et la réalité cruelle que notre peuple endure depuis 70 ans, l’engagement inébranlable du Peuple Palestinien et de sa Direction à poursuivre la réalisation de ses droits inaliénables à travers tous les moyens pacifiques et juridiques disponibles et sa volonté de s’engager dans un véritable effort visant à mettre fin à cette occupation et faire reconnaître l’Etat souverain de Palestine avec Jérusalem/AlQods comme capitale.