Adoption de la résolution 2337 : La France exprime son soutien à la Cedeao

La France ‘’se félicite’’ de l’adoption de la Résolution 2337 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ce jeudi, sur la situation en Gambie, à l’initiative du Sénégal.

La France qui se félicite des dernières transitions en Afrique se dit rassurée des déclarations et communiqués publiés dernièrement par l’Union Africaine, la CEDEAO, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, ainsi que des efforts entrepris par la CEDEAO, pour promouvoir la paix, la stabilité et la bonne gouvernance en Gambie.