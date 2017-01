Adolphe Teikeu, défenseur central du Cameroun : « Nous affrontons la meilleure équipe de la CAN… »

Les Camerounais jouent la carte de la prudence à la veille de leur quart de finale contre le Sénégal. C’est en tout cas le sentiment le mieux partagé après la conférence de presse de leur coach et du défenseur Adolphe Teikeu.

Le pensionnaire de Sochaux Montbéliard, en conférence de presse, a rappelé que « personne n’attendait le Cameroun en quart », mais dira t’il, « nous avons le potentiel d’aller plus loin. Nous affrontons la meilleure équipe de la CAN, et sommes prêts, moi et mes coéquipiers ».

Au vu des statistiques a-t-il assuré, le Sénégal est l’une des meilleures équipes de la CAN, « de grands noms, c’est un match de foot, mais demain nous allons relever le défi contre le Sénégal ».

Malgré donc les quatre trophées remportés par le Cameroun, Teikeu de rappeler que le foot, n’a rien à voir avec des leçons d’'histoire, « on a vu la Zambie remporter la CAN ».

« Ce n’est pas une façon de mettre la pression, mais les statistiques prouvent que le Sénégal est favori », conclura t’il.