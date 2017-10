Adnan Houdrouge, Mercure International : « Le Sénégal est un pays d’avenir »

Adnan Houdrouge, le vice-président de CEMA-Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique-, et Président de MERCURE INTERNATIONAL a indiqué ce mercredi 25 octobre 2017 que « le Sénégal est un pays d’avenir ». L’homme d’affaires monégasque d’origine libano-sénégalaise est d’avis que le Sénégal a un capital humain important à exploiter.

S’exprimant en marge de la mission internationale du mardi 24 au vendredi 27 octobre du CEMA, dans la capitale sénégalaise, Adnan Houdrouge se dit heureux d’accompagner la délégation monégasque dans le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique qui est une association créée il y a trois ans. Cette mission faut-il le préciser est son initiative.

« Nous nous sommes dit qu’on va faire un club pour que des entrepreneurs monégasques investissent réellement en Afrique et pas seulement de dire qu’on va faire des affaires », a dit le Président de Mercure International.

Et d’ajouter : « qu’ils investissent leurs personnes, leurs finances et s’installent. Et ce, dans tous les pays africains. Comme j’ai une vocation africaine depuis belle lurette étant donné que ma famille est originaire de Dakar depuis 1904 et on est de vrais sénégalais, c’est ce qui justifie mon action. Je suis fier d’emmener la principauté de Monaco au Sénégal et de faire connaître que le Sénégal a un potentiel d’affaires avec la principauté de Monaco qui est un porte-avion sur la Méditerranée. »

A en croire Adnan Houdrouge, le Sénégal a connu des moments difficiles et des moments meilleurs « mais aujourd’hui je crois beaucoup en ce pays pour des raisons d’abord affectives, ensuite par conviction. Je pense que le Sénégal a un capital qui est énorme, c’est le capital humain. Le Sénégal, stratégiquement est bien situé dans la géographie de l’économie mondiale », a fait savoir l’homme d’affaires sénégalais dont l’amour pour le Sénégal est palpable.