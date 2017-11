Adjudication au profit de la BOA : Trois immeubles de la Sonacos vendus à plus de deux milliards

Sur les cinq immeubles de la Sonacos saisi par la Bank of Africa, trois ont été vendus mardi dernier devant le juge des criées. Cette audience d’adjudication aura finalement permis à l’institution bancaire de recouvrer sa créance. Car les trois immeubles selon « les Echos » font au total plus de 2.5 milliards de nos francs. Un coup dur pour la Sonacos qui peine à retrouver son lustre d’antan et qui encourt une deuxième privatisation...