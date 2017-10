Adji Mergane Kanouté, députée Bby : " Sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, je voterai selon ma conscience et mes arguments "

La députée de la coalition Benno Book Yakaar(Bby), Adji Mergane Kanouté vient de se prononcer sur l'affaire Khalifa Sall et le débat lié à la levée de son immunité parlementaire.



" Khalifa Sall ne doit pas rougir d'une éventuelle levée de son immunité parlementaire. Le député ne peut pas être fragilisé. L'affaire Khalifa Sall, c'est bien avant les élections. C'est vrai, l'Assemblée Nationale aurait pu demander la suspension des poursuites, ce qui aurait été automatique et effectif. Mais je ne pense pas que cela soit au bénéfice de Khalifa Sall qui a besoin que les sénégalais soient édifiés sur cette affaire de caisse d'avance à la mairie de Dakar. "



Interrogée sur sa décision de vote, la présidente de l'Uds/A répond : " J'appartiens à un groupe parlementaire qui s'appelle Bby. Mais cela ne veut pas dire que tous les députés membres d'un groupe donné doivent suivre aveuglément toute décision qui en émane. Je voterai selon ma conscience et mes arguments. "



Se prononçant sur la sortie des proches de la députée, dont Awa Niang qui demandent à ce que cette dernière dirige les femmes de Bby. L'honorable députée d'apporter une réplique. " Ce sont des femmes de l'Apr qui ont des problèmes et cela ne nous concerne pas. Nous avons joint tous les autres formations politiques de Bby à Pikine, et elles ont toutes désapprouvé cette sortie. Elles n'étaient pas au courant de la somme de 10 millions que Cheikh Kanté aurait remis au deuxième questeur de l'Assemblée Nationale ( Awa Niang)".