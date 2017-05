Adja Sy lance 2CAM pour réelire Macky Sall

Les femmes et les jeunes du Mouvement Fékké MA Ci Boolé ont lancé le concept 2CAM : Convergence Autour de Macky Sall.

Lancée en grande pompe à la place du Souvenir africain par Adja Sy Ba , cette convergence qui gravite autour du Président Macky Sall se fixe comme ambition de donner au chef de l'État une seconde législature et un second mandat. La Présidente a dans la foulée appelé l'opposition à définir des programmes concrets au lieu de s'opposer pour le simple plaisir de s'opposer...