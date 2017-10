"Adiouza" sélectionnée aux Etats-Unis pour le titre de "meilleure artiste féminine francophone"

"Cette sélection est une reconnaissance de son engagement à améliorer la vie des populations africaines, de son talent remarquable, de ses efforts philanthropiques qui s’étendent sur plusieurs décennies", expliquent les promoteurs de cette manifestation dans un communiqué.



Selon la même source, il sera également remis, lors de cette cérémonie à Los Angeles, les Prix "Humanitarian African Prestigious Awards", décernés par les États-Unis d’Amérique à "des personnes exceptionnelles dont les vies ont été marquées par des réalisations personnelles et professionnelles extraordinaires".



"Cette année, les lauréats sont l’ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, Babacar DIAGNE et la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture du Ghana, Catherine A. AFEKU ainsi que des politiciens, des dignitaires, des acteurs hollywoodiens et africains, des musiciens et des activistes", précise-t-on.