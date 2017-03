Adidas n'équipera plus l'OM

La rumeur courait depuis quelques jours. Elle est confirmée par Adidas qui l'a annoncé au club ce lundi matin : l'équipementier n'habillera plus l'OM lors de la saison 2018-2019. Le contrat signé en 2010 pour huit ans, moyennant près de 10 M€ annuels sans compter les primes de résultats, ne sera pas prolongé. Il s'agissait du plus gros deal enregistré pour un club français derrière le PSG qui reçoit 25 M€ annuels de Nike.

Puma prochain équipementier ?

«La marque a pris acte du fait qu'elle ne pourrait se mettre d'accord avec la nouvelle direction, malgré des propositions dynamiques et ambitieuses », écrit Adidas dans un communiqué. Les presque quarante-cinq ans de contrat n'ont pas pesé assez lourd face aux objectifs du nouveau propriétaire du club Franck McCourt, soucieux d'augmenter les recettes de l'OM.



La direction marseillaise discute avec plusieurs marques dont Under Armour, New Balance et Puma qui semble avoir une longueur d'avance. Marseille fait partie des plus gros vendeurs de maillots dans l'Hexagone, avec 325 000 tuniques écoulées chaque année, selon une étude de l'agence PR Marketing sur la période 2011-2016, derrière le PSG (526 000) et devant Lyon (177 000) habillé aussi par Adidas.