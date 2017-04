Adhésion au Free Roaming en Afrique de l'Ouest : Abdou Karim SALL à l'assaut de Nouakchott.

Après l'entrée en vigueur du Free Roaming dans au moins 5 pays de la sous-région ouest-africaine, depuis le 31 Mars dernier, le DG de l'ARTP poursuit tranquillement son opération de séduction internationale pour faire adhérer le maximum de pays.

En effet, ce dernier tient à ce projet comme à la prunelle de ses yeux.



En marge de la réunion du Conseil d'Administration de l'ESMT (École Supérieure Multinationale des Télécommunications) qu'abrite la capitale Nouakchott, M. Abdou Karim Sall a rencontré sur place le régulateur mauritanien pour lui parler du Free Roaming, de sa pertinence et de son utilité dans l'intégration entre communautés au sein de la CEDEAO.



Le Directeur Général de l'ARTP n'était pas seul à cette audience avec les responsables de l'autorité de régulation de la Mauritanie.

Il avait à ses côtés ses homologues de la Guinée Conakry et du Mali, eux-aussi grands défenseurs du Free Roaming.



Ensemble, ils ont fait une présentation exhaustive du projet devant la partie mauritanienne.

Leur objectif étant d'obtenir dans les meilleurs délais l'adhésion d'autres pays ouest-africains.



Les discussions se sont déroulées dans une bonne atmosphère.

Les parties prenantes ont bien échangé sur la question.



Au sortir de la rencontre; tous se sont dits satisfaits.

Les pourparlers vont se poursuivre dans les jours à venir.



Pour rappel, le projet du "Free Roaming" en Afrique occidentale a démarré depuis le Vendredi 31 Mars dernier entre le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry, le Burkina Faso et le Togo.



L'adhésion des autres pays de la sous-région est attendue avec impatience.



Bon à préciser, grace aux accords qui sont signés, les appels des abonnés en déplacement dans les Etats sont facturés au tarif local dans le réseau du pays visité.

Autrement dit, les abonnés bénéficient des tarifs locaux en vigueur dans le réseau visité et paieront leurs communications aux mêmes tarifs que ceux des consommateurs locaux.

Les appels en réception seront presque gratuits pour les usagers en Roaming.



Par ailleurs, le Free Roaming est exclusivement réservé aux personnes qui sont en déplacement temporaire dans un des pays signataires.

Ainsi, le «Roameur», en passant des appels sur la base d’un forfait de 300 mn pour une durée d’un mois, paye au prix des taxes locales de l’opérateur, qui l’abrite.