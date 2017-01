Adama Barrow président élu de la Gambie menace : " Ceux qui arrêtent des Gambiens de manière illégale seront sévèrement sanctionnés "

Le président élu de la Gambie se veut clair. Après avoir déclaré qu'il prêtera serment ce jeudi et qu'il prendra le pouvoir, Adama Barrow a déclaré être au courant des arrestations en Gambie. Pour cela, il déclare que ceci se fait de manière illégale et en sa qualité de président démocratiquement élu par les Gambiens, il sanctionnera de la façon la plus sévère, les auteurs de ces actes.