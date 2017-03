Adama Barrow à Tivaouane : " Je suis venu solliciter des prières "

Le président gambien est arrivé dans la ville sainte de Tivaouane vers les coups de 9 heures, ce vendredi. Adama Barrow, en compagnie de son épouse a été l'hôte de la cité de Mame Maodo Malick Sy . Il a été reçu par le porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, dans la nouvelle résidence des hôtes, construite à Tivaoune par le programme de modernisation des cités religieuses par le président Macky Sall. Le president de la République de la Gambie estime avoir fait le déplacement pour solliciter des prières. « Je suis venu pour témoigner mon attachement et ma reconnaissance. Mais aussi pour solliciter des prières car gérer une Nation est une mission compliquée”, déclare le chef de l'Etat Gambien. Le Khalife des Tidianes m’a prodigué des conseils et a formulé des prières à mon endroit et à l'endroit de la Gambie. Mon élection a surpris tout le monde, mais le marabout m’a dit que le destin est déjà tracé.



Ce message m’a galvanisé davantage», se réjouit le tombeur de Yaya jammeh. Le porte parole du Khalife des Tidianes dira tout son plaisir d'accueillir le président gambien avant de magnifier la démarche du président Sall dans le dénouement de la crise et de prier pour la fraternité qui lie les deux pays. Adama Barrow de renchérir " La Gambie et le Sénégal restent une même Nation. Depuis la crise post-électorale, mon homologue du Sénégal, Macky Sall, ne cesse d’apporter son soutien à la Gambie. Le Khalife Général des tidjanes m’a appelé. Un appel qui m'a procuré beaucoup de satisfaction. D'ailleurs, il a été un sujet de discussion avec mes collaborateurs durant toute la journée. Adama Barrow est arrivé dans la cité religieuse, au 2ème jour de sa visite officielle au Sénégal.