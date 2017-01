Adama Barrow : " Pourquoi je suis venu au Sénégal pour y rester jusqu'au 19 janvier 2017 "

Dans sa déclaration lue par son premier conseiller Me Ahmed Fatty, le président Adama Barrow a expliqué pourquoi il séjourne actuellement au Sénégal. Selon lui, après sa rencontre avec les Chefs d'état lors du sommet Afrique-France, Mme Elen Johnson Sirleaf lui a demandé en sa qualité de présidente de la CEDEAO, de partir avec le président Macky Sall pour rester au Sénégal jusqu'au 19 janvier, jour de son investiture. Adama Barrow de dire qu'il a accepté volontiers cette demande sachant que le Sénégal est aussi son pays en même temps que la Gambie. Il dit qu'il se sent chez lui au Sénégal et remercie le président Macky Sall, son Gouvernement mais aussi le peuple sénégalais pour son soutien.

Le président élu de la Gambie de dire : "c'est pourquoi je suis au Sénégal depuis ce week-end et j'y resterais jusqu'à jeudi"