Actu santé : Octobre rose, le cancer du sein, on en parle !

Le mois d’octobre est toujours une occasion pour sensibiliser et mieux informer la population sur ce fléau. Dans ce numéro d’actu santé, Dakaractu reçoit le Dr Doudou Diouf, cancérologue à l’hôpital le Dantec pour aborder le sujet, une maladie plus fréquente chez la femme et le deuxième cancer après celui de la prostate…