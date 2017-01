Acte de barbarie sur une octogénaire : Deux jeunes hommes violent et torturent une femme de 88 ans

Deux jeunes hommes, âgés de 23 et 24 ans, se sont introduits dans la nuit du Jeudi au Vendredi dans la maison d’une femme de 88 ans à château-Thierry, dans l’Aisne. Ils ont ensuite violé et torturé l’octogénaire, avant de lui voler des biens et de prendre la fuite. Jeudi, la victime avait prévenu les gendarmes après avoir découvert dans son logement un blouson et des outils qui ne lui appartenaient pas.

Vendredi matin, un voisin a découvert que la porte d’entrée de la retraitée était ouverte et a prévenu les forces de l’ordre. Les militaires, arrivés sur les lieux, ont trouvé la victime au sol, étendue sous un meuble, blessée à de nombreux endroits. Outre de nombreux hématomes, elle présentait des traces de torture et de viol. Elle a été conduite dans un état critique aux urgences.