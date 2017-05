Acquisition des parts de Timis par British Petroleum : Un collectif citoyen demande à la compagnie anglaise de surseoir à cette volonté

Un Collectif Citoyen pour le Recouvrement des Avoirs Pétroliers et Miniers du Sénégal (CC_RAPMS) a demandé à British Petroleum Company (BP-1954), une compagnie anglaise de recherche, d'extraction, de raffinage et de vente de pétrole qui compte acquérir 30% de parts de Timis Corporation Ltd dans les blocks de Cayar and Saint‐Louis Offshore au Sénégal de surseoir à cette idée.

Sur les raisons de cette mise en garde, le collectif de renseigner avoir déposé des plaintes relatives à l’acquisition et aux transferts successifs des parts d’intérêts dans ces blocs, auprès d'organismes internationaux et des agences anticorruption, à travers le monde.

« Nous avons déposé des plaintes contre Mr. Frank Timis, Timis Corporation Ltd,le Président Sénégalais et son frère, Mr. Macky Sall et Mr. Aliou Sall, et Kosmos Energy Ltd, auprès du Département de la Justice Américaine (DOJ), et la Commission Américaine des Échanges et des Titres (SEC) pour des violations possibles contre le F CFA. Nous avons aussi déposé des plaintes similaires auprès du Serious Fraud Office (SFO) de la Grande Bretagne, et auprès de la Police Fédérale Australienne » informe t’il.

Pour le collectif, BP ne doit pas être au courant de ces activités à forts relents de corruption qui soutendent cette transaction depuis le début et par conséquent lui donne le bénéfice du doute.

Le collectif pour finir de noter qu’il poursuivra toutes les avenues légales pour nous assurer que les blocs soient retournés au Sénégal.