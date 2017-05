Accusés d’être liés à Fethullah Gülen : La Malaisie expulse trois ressortissants turcs

Trois ressortissants turcs accusés d’être liés à Fethullah Gülen, l’organisateur présumé du putsch de juillet 2016, ont été arrêtés en Indonésie et expulsés vers la Turquie.



La Malaisie a expulsé trois Turcs accusés par Ankara d’être en partie liés au prédicateur Fethullah Gülen. Le chef de la police nationale, Khalid Abu Bakar, a déclaré dans un tweet que les trois hommes avaient été « renvoyés à Ankara », jeudi 11 mai dans la soirée, en dépit des inquiétudes des organisations de défense des droits de l’homme, qui craignent que Kuala Lumpur n’ait cédé aux pressions de la Turquie. Turgay Karaman et Ihsan Aslan ont été arrêtés la semaine dernière au terme d’une loi qui permet de détenir les gens sans procès pendant vingt-huit jours. Puis, l’universitaire turc Ismet Ozcelik a subi le même sort, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. « L’enquête de la police a montré qu’ils étaient impliqués dans les activités de la FETÖ [Organisation terroriste Fethullah, surnom attribué par le pouvoir turc au mouvement Gülen] et la Turquie les réclame », a ajouté le chef de la police dans un communiqué. Il a également précisé que les documents de voyage des trois expulsés avaient été annulés par Ankara et que la Malaisie les considérait comme des émigrés illégaux.